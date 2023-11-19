32 младенца остаются в главной больнице Газы

Команда ООН заявила, что 32 младенца входят в число десятков тяжелобольных пациентов, застрявших в главной больнице Газы, сообщает Zakon.kz.

291 пациент остался в крупнейшей больнице Газы после того, как израильские войска приказали эвакуировать других, пишет ABC News.

В число оставшихся вошли 32 младенца в крайне критическом состоянии, травматологи с сильно инфицированными ранами и другие люди с травмами позвоночника, которые не могут двигаться.

Команда смогла осмотреть больницу Шифа в течение часа после того, как около 2500 перемещенных лиц, мобильных пациентов и медицинского персонала покинули обширный комплекс.

В сообщении говорится, что вместе с пациентами остались 25 медицинских работников.



Израиль уже давно утверждает, что ХАМАС имеет обширный командный пункт внутри и под руководством Шифы. Они представили больницу как ключевую цель в своей войне за прекращение правления боевиков в секторе Газа.

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ХАМАС и персонал больницы отрицают эти обвинения. Израильские военнослужащие, которые базировались в больнице и несколько дней обыскивали ее территорию, говорят, что нашли огнестрельное и другое оружие, и показали репортерам вход в шахту туннеля. AP (независимое, международное агентство новостей) не смогло независимо проверить выводы Израиля.

В правительстве Газы подсчитали количество жертв израильских атак. Их оказалось более 12,3 тыс. человек. По информации ТАСС, раненых оказалось более 30 тыс. человек, из них не менее 75% – дети и женщины. Пропавшими без вести под завалами зданий, рухнувших при израильских бомбардировках, числятся более 6 тыс. человек.

Отметим, что вечером 17 ноября в Алматы прибыл спецборт с казахстанцами, эвакуированными из сектора Газа.

