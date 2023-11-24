Израиль впервые пропустил в сектор Газа цистерны с топливом и газом

Израильские власти в рамках перемирия с палестинским движением ХАМАС 24 ноября пропустили в сектор Газа грузовики с топливом и газом для приготовления пищи, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of Israel, израильские власти пропустили в сектор Газа четыре грузовика с топливом и четыре цистерны с газом для бытовых целей. Это часть гуманитарной помощи от ООН.

Как сообщили в министерстве обороны Израиля, фуры с топливом и газом для приготовления пищи прибыли в южную часть палестинского анклава через пункт Рафах на границе с Египтом. Решение об их пропуске одобрили израильские власти в рамках режима прекращения огня, который начал действовать 24 ноября.

"Топливо и газ для бытовых целей предназначены для обеспечения жизненно важной гуманитарной инфраструктуры в секторе Газа", – сообщили в израильском министерстве обороны.

Ранее власти Израиля долгое время не пропускали в сектор Газа машины с топливом, опасаясь, что движение ХАМАС реквизирует бензин и дизель для военных целей.

Режим прекращения огня между движением ХАМАС и Израилем начал действовать утром 24 ноября. Четырехдневное перемирие предусматривает полное прекращение боевых действий на севере и юге сектора Газа с последующим освобождением заложников, которых удерживает ХАМАС.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.



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