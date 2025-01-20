Ближневосточный конфликт: казахстанцы из Израиля и Палестины о перемирии в секторе Газа

19 января 2025 года Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня в секторе Газа, длившегося с октября 2023 года. Стороны уже начали обмениваться заложниками. Zakon.kz поговорил с казахстанцами, которых затронула война, и выслушал их мнение касательно перемирия.

Казахстан стал вторым домом для детей

Казахстанка Марьяна Эль Масри вышла замуж за палестинца и переехала в сектор Газа 25 лет назад. Однако в тот момент, когда неожиданно война ударила в полную мощь, женщина и ее супруг по делам находились в Алматы. А четверо ее детей оказались в ловушке в горячей точке.

Больше месяца мама провела в ожидании и в постоянной тревоге, что ничем не может помочь своим чадам. Да и сама она толком не ела и не спала, следя за новостями. Ей ничего не оставалось, как молиться и верить в чудо. И оно все-таки произошло. Благодаря тому, что 17 ноября 2023 года власти Казахстана провели спецоперацию по эвакуации 99 соотечественников. В числе счастливчиков оказались и дети Марьяны.

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Семья до сих пор живет в Алматы. Марьяна Эль Масри устроилась на работу, ее супруг занимается оформлением документов, а дети учатся в школе.

"Я трудоустроилась по программе для безработных. На руки получаю 85 тыс. тенге. Муж занимается своими документами. Девочки у меня учатся в школе, старшая заканчивает 11-й класс. Я здесь родилась, поэтому знаю, какие казахстанцы отзывчивые и гостеприимные, а дети только благодарны за все добро. Для них Казахстан стал вторым домом". Марьяна Эль Масри

Фото: из личного архива Марьяны Эль Масри

Жительница Алматы признается, что когда услышала о перемирии, то равнодушно отнеслась к нему, потому что после всех пережитых кошмаров сложно поверить в мир. Но однозначно, светлое и безопасное будущее – мечта каждого жителя планеты Земля.

"С палестинцами мы поддерживаем связь. У нас очень много родственников погибло: братья моего мужа, сестра, племянники. Тем, кто выжил, приходится тяжело. Они живут в палатках. Говорят, что, когда идет дождь, все промокает и приходится спать на мокрой земле. Больше 470 дней они жили в страхе, их постоянно бомбили, голод и разруха. Когда узнали, что наступит мир, конечно, обрадовались. Близкие танцевали от счастья". Марьяна Эль Масри

Супруг Марьяны Эль Масри хочет вернуться на Родину, однако сама казахстанка отмечает, что здесь ее жизнь началась с нуля, пусть на небольшую зарплату и живется очень сложно. Она не отчаивается, добавляя, что зато в безопасности, ведь Израиль и Палестина настолько непредсказуемы.

Больше года жизни в бомбоубежищах

Казахстанка Алена Брежнева 13 лет назад вышла замуж за израильтянина и переехала в Хайфу. По словам девушки, она знала, что в этой стране часто случаются военные конфликты, однако до 7 октября 2023 года ничего не боялась. Теперь живет в постоянном страхе.

"Когда ХАМАС напал на Израиль, было очень сложно. Мы сильно испугались, закрыли окна и двери, зашли в бомбоубежище. Не выходили из дома, боялись, что на улице начнутся беспорядки. Почти неделю было неспокойно. Мы думали, как теперь с этим жить, хоронили погибших, задавали вопросы власти. Через две недели правительство решило объявить войну ХАМАС. Была информационная атака. Тяжело было терять близких на войне, и так каждый день вплоть до сегодняшнего дня". Алена Брежнева

Соотечественница отмечает, что в Израиле все работало бесперебойно. Люди, привыкшие к войне, жили и работали, как и прежде, несмотря на то, что южные регионы периодически обстреливают. С октября 2023 года были эвакуированы жители северных городов, поскольку там все было разрушено ракетами. Они отправились к родственникам в другой конец страны, а также власти предоставляли номера в отелях.

"В Хайфе несколько месяцев были обстрелы, падали осколки от ракет. С дронами сложно было справиться. Страшно оттого, что в день по несколько раз звучала сирена. По приложению мы отслеживали, куда сбрасывают ракеты. Ты идешь по улице и видишь, что "железный купол" сбивает их над головой". Алена Брежнева

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По словам собеседницы, когда звучит сирена, жители отправляются в бомбоубежище. Они практически везде: в больницах, школах, домах, даже в некоторых общественных местах и зонах отдыха. Если местные имели "иммунитет" к происходящему, то новички жили в постоянном страхе. Поэтому многим потребовалась психологическая помощь.

"У мамы были нервные срывы, она не знала, как себя держать в руках. Каждый день ездила на работу на автобусе, когда звучала сирена, пассажиры выбегали и падали на землю. Они были абсолютно не защищены. Моя свекровь не выходила из бомбоубежища, спала там, хотя таких удобств там нет. У меня дома и на работе есть бомбоубежища, поэтому я была в достаточной безопасности. Но когда были обстрелы, я не ездила на работу. Иногда ходила пешком по маршрутам, близким к бомбоубежищам. Психологически мы были сломлены. Казалось, что наша жизнь поставлена на паузу. Я спустя год пошла к психологу, потому что меня не отпускал тотальный шок, депрессия и страх. Из-за того, что погибли люди, которых я знала лично, мне казалось, что в любой момент они могут напасть на меня". Алена Брежнева

Острого дефицита продуктов израильтяне не ощутили. Поскольку практически 80% производства – собственное.

"Единственное, наши основные теплицы находятся на севере, а там были ожесточенные бои. Поэтому теплицы были разрушены, либо закрыты ради безопасности. Некоторые фермы, заводы работали даже под угрозой смерти, и есть пострадавшие. Чтобы не было дефицита продуктов, волонтеры ездили на север и работали. Был небольшой недостаток овощей, фруктов, но взамен можно было найти что поесть". Алена Брежнева

Казахстанка добавляет, что израильтяне только стали выходить из своих домов. Они разделились на несколько лагерей: одни говорили о сделке с ХАМАСом любой ценой, а другие опасались, что кровопролитие не остановится.

"Для правительства было сложно принять правильное решение. Мы знаем, что около 100 человек находятся в заложниках и их нужно вернуть домой". Алена Брежнева

Ситуация к этому часу

ХАМАС освободил трех заложниц, а ЦАХАЛ подтвердил, что они прибыли на базу "Реим" на юге Израиля, где их ждали родные.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что возвращение трех заложниц стало днем радости и утешения. Он поддержал скорбящие семьи, чьи близкие еще не вернулись.

Режим прекращения огня будет действовать поэтапно. Первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель – 42 дня. Сначала Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных в обмен на 33 заложника-израильтянина, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к границам анклава. Если стороны сдержат слово, то продолжат договор. В плену у ХАМАС остается еще 98 человек.

Гуманитарная помощь отправилась в сектор Газа. Планируется, что на первом этапе в анклав будут приезжать около 600 грузовиков с продуктами, одеждой и топливом. Половина из них отправится в северные регионы, где больше всего пострадавших.

Вторжение группировки ХАМАС в Израиль началось 7 октября 2023 года, когда палестинские вооруженные группировки вошли в Израиль из сектора Газа, прорвав пограничный барьер и проникнув в близлежащие израильские населенные пункты и на военные объекты. Началось ранним утром 7 октября с обстрела Израиля из сектора Газа от 2,5 до 5 тыс. ракет и проникновения более 2,5 тыс. боевиков с земли, моря и по воздуху на израильскую территорию, включая приграничные кибуцы и город Сдерот. Около 1,2 тыс. израильтян были убиты (включая сотни участников музыкального фестиваля), еще 242 были взяты в заложники; помимо массовых убийств гражданских лиц Израиля, имели место множественные случаи сексуального насилия в отношении израильских женщин и девочек, а также мужчин.