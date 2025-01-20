Ближневосточный конфликт: казахстанцы из Израиля и Палестины о перемирии в секторе Газа
Казахстан стал вторым домом для детей
Казахстанка Марьяна Эль Масри вышла замуж за палестинца и переехала в сектор Газа 25 лет назад. Однако в тот момент, когда неожиданно война ударила в полную мощь, женщина и ее супруг по делам находились в Алматы. А четверо ее детей оказались в ловушке в горячей точке.
Больше месяца мама провела в ожидании и в постоянной тревоге, что ничем не может помочь своим чадам. Да и сама она толком не ела и не спала, следя за новостями. Ей ничего не оставалось, как молиться и верить в чудо. И оно все-таки произошло. Благодаря тому, что 17 ноября 2023 года власти Казахстана провели спецоперацию по эвакуации 99 соотечественников. В числе счастливчиков оказались и дети Марьяны.
Семья до сих пор живет в Алматы. Марьяна Эль Масри устроилась на работу, ее супруг занимается оформлением документов, а дети учатся в школе.
"Я трудоустроилась по программе для безработных. На руки получаю 85 тыс. тенге. Муж занимается своими документами. Девочки у меня учатся в школе, старшая заканчивает 11-й класс. Я здесь родилась, поэтому знаю, какие казахстанцы отзывчивые и гостеприимные, а дети только благодарны за все добро. Для них Казахстан стал вторым домом".Марьяна Эль Масри
Жительница Алматы признается, что когда услышала о перемирии, то равнодушно отнеслась к нему, потому что после всех пережитых кошмаров сложно поверить в мир. Но однозначно, светлое и безопасное будущее – мечта каждого жителя планеты Земля.
"С палестинцами мы поддерживаем связь. У нас очень много родственников погибло: братья моего мужа, сестра, племянники. Тем, кто выжил, приходится тяжело. Они живут в палатках. Говорят, что, когда идет дождь, все промокает и приходится спать на мокрой земле. Больше 470 дней они жили в страхе, их постоянно бомбили, голод и разруха. Когда узнали, что наступит мир, конечно, обрадовались. Близкие танцевали от счастья".Марьяна Эль Масри
Супруг Марьяны Эль Масри хочет вернуться на Родину, однако сама казахстанка отмечает, что здесь ее жизнь началась с нуля, пусть на небольшую зарплату и живется очень сложно. Она не отчаивается, добавляя, что зато в безопасности, ведь Израиль и Палестина настолько непредсказуемы.
Больше года жизни в бомбоубежищах
Казахстанка Алена Брежнева 13 лет назад вышла замуж за израильтянина и переехала в Хайфу. По словам девушки, она знала, что в этой стране часто случаются военные конфликты, однако до 7 октября 2023 года ничего не боялась. Теперь живет в постоянном страхе.
"Когда ХАМАС напал на Израиль, было очень сложно. Мы сильно испугались, закрыли окна и двери, зашли в бомбоубежище. Не выходили из дома, боялись, что на улице начнутся беспорядки. Почти неделю было неспокойно. Мы думали, как теперь с этим жить, хоронили погибших, задавали вопросы власти. Через две недели правительство решило объявить войну ХАМАС. Была информационная атака. Тяжело было терять близких на войне, и так каждый день вплоть до сегодняшнего дня". Алена Брежнева
Соотечественница отмечает, что в Израиле все работало бесперебойно. Люди, привыкшие к войне, жили и работали, как и прежде, несмотря на то, что южные регионы периодически обстреливают. С октября 2023 года были эвакуированы жители северных городов, поскольку там все было разрушено ракетами. Они отправились к родственникам в другой конец страны, а также власти предоставляли номера в отелях.
"В Хайфе несколько месяцев были обстрелы, падали осколки от ракет. С дронами сложно было справиться. Страшно оттого, что в день по несколько раз звучала сирена. По приложению мы отслеживали, куда сбрасывают ракеты. Ты идешь по улице и видишь, что "железный купол" сбивает их над головой". Алена Брежнева
По словам собеседницы, когда звучит сирена, жители отправляются в бомбоубежище. Они практически везде: в больницах, школах, домах, даже в некоторых общественных местах и зонах отдыха. Если местные имели "иммунитет" к происходящему, то новички жили в постоянном страхе. Поэтому многим потребовалась психологическая помощь.
"У мамы были нервные срывы, она не знала, как себя держать в руках. Каждый день ездила на работу на автобусе, когда звучала сирена, пассажиры выбегали и падали на землю. Они были абсолютно не защищены. Моя свекровь не выходила из бомбоубежища, спала там, хотя таких удобств там нет. У меня дома и на работе есть бомбоубежища, поэтому я была в достаточной безопасности. Но когда были обстрелы, я не ездила на работу. Иногда ходила пешком по маршрутам, близким к бомбоубежищам. Психологически мы были сломлены. Казалось, что наша жизнь поставлена на паузу. Я спустя год пошла к психологу, потому что меня не отпускал тотальный шок, депрессия и страх. Из-за того, что погибли люди, которых я знала лично, мне казалось, что в любой момент они могут напасть на меня". Алена Брежнева
Острого дефицита продуктов израильтяне не ощутили. Поскольку практически 80% производства – собственное.
"Единственное, наши основные теплицы находятся на севере, а там были ожесточенные бои. Поэтому теплицы были разрушены, либо закрыты ради безопасности. Некоторые фермы, заводы работали даже под угрозой смерти, и есть пострадавшие. Чтобы не было дефицита продуктов, волонтеры ездили на север и работали. Был небольшой недостаток овощей, фруктов, но взамен можно было найти что поесть". Алена Брежнева
Казахстанка добавляет, что израильтяне только стали выходить из своих домов. Они разделились на несколько лагерей: одни говорили о сделке с ХАМАСом любой ценой, а другие опасались, что кровопролитие не остановится.
"Для правительства было сложно принять правильное решение. Мы знаем, что около 100 человек находятся в заложниках и их нужно вернуть домой". Алена Брежнева
Ситуация к этому часу
ХАМАС освободил трех заложниц, а ЦАХАЛ подтвердил, что они прибыли на базу "Реим" на юге Израиля, где их ждали родные.
Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что возвращение трех заложниц стало днем радости и утешения. Он поддержал скорбящие семьи, чьи близкие еще не вернулись.
Режим прекращения огня будет действовать поэтапно. Первая фаза прекращения огня рассчитана на шесть недель – 42 дня. Сначала Израиль освободит из тюрем сотни палестинских заключенных в обмен на 33 заложника-израильтянина, а израильские силы покинут наиболее густонаселенные районы сектора Газа и отойдут к границам анклава. Если стороны сдержат слово, то продолжат договор. В плену у ХАМАС остается еще 98 человек.
Гуманитарная помощь отправилась в сектор Газа. Планируется, что на первом этапе в анклав будут приезжать около 600 грузовиков с продуктами, одеждой и топливом. Половина из них отправится в северные регионы, где больше всего пострадавших.
Вторжение группировки ХАМАС в Израиль началось 7 октября 2023 года, когда палестинские вооруженные группировки вошли в Израиль из сектора Газа, прорвав пограничный барьер и проникнув в близлежащие израильские населенные пункты и на военные объекты. Началось ранним утром 7 октября с обстрела Израиля из сектора Газа от 2,5 до 5 тыс. ракет и проникновения более 2,5 тыс. боевиков с земли, моря и по воздуху на израильскую территорию, включая приграничные кибуцы и город Сдерот. Около 1,2 тыс. израильтян были убиты (включая сотни участников музыкального фестиваля), еще 242 были взяты в заложники; помимо массовых убийств гражданских лиц Израиля, имели место множественные случаи сексуального насилия в отношении израильских женщин и девочек, а также мужчин.