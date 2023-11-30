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Первые снимки сделал северокорейский спутник-шпион

Первые снимки сделал северокорейский спутник-шпион Фото: Wikimedia
Запущенный неделей ранее военными КНДР спутник-шпион сделал первые фото, на которых засняты военные базы США в Калифорнии и Японии, сообщает Zakon.kz.

29 ноября первые разведданные, полученные шпионским спутником, получил глава северокорейской республики Ким Чен Ын. Военные передали руководителю КНДР координаты расположения американских военных расположений на территории США и Японии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как сказано в сообщении от ЦТАК, снимки были получены 29 ноября, через шесть дней после того, как КНДР официально объявило о запуске объекта-шпиона в космос.

21 ноября власти Северной Кореи заявили, что намерены запустить в космос разведывательный спутник. Запуск был запланирован на период с 23 ноября по 1 декабря. Официальное заявление КНДР направила властям Японии.

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