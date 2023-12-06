В Ташкенте прошли массовые задержания криминальных авторитетов
ГУВД Ташкента сообщает в своем Телеграм-канале, что в столице Узбекистана были проведены масштабные мероприятия по улучшению криминогенной обстановки.
В заявлении отмечается, что мероприятия проходили в целях предотвращения преступлений, а также для обеспечения безопасности граждан.
Как сообщает "Прайм Крайм", 28 ноября в Ташкенте полицейские задержали единственного вора в законе Узбекистана, 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного в криминальных кругах как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский.
По данным ведомства, задержание произошло 28 ноября. Всего в столице Узбекистана задержали около 200 криминальных авторитетов, в том числе Саидазиза Саидалиева, известного как "Саидазиз медгородок". Также был задержан приближенный к Гафуру Рахимову криминальный авторитет Баходира Султанов.
Все фигуранты находятся в следственных изоляторах. Их арестовали на сроки от 10 до 15 суток.
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