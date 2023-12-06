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ХАМАС заявило об удержании оставшихся заложников до прекращения агрессии Израиля

ХАМАС заявило об удержании оставшихся заложников до прекращения агрессии Израиля Фото: freepik
Движение ХАМАС не отпустит оставшихся заложников и не будет вести переговоры с Израилем, пока он не прекратит агрессию в секторе Газа. Такое заявление сделал член политбюро движения Усама Хамдан 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

Он также заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "несет ответственность" за жизни израильских пленников в секторе Газа, и отметил, что его цели в анклаве "недостижимы".

"Никаких переговоров или обмена пленными не будет, пока израильское нападение не закончится", – приводит телеканал Aljazeera его слова.

Хамдан добавил, что настоящая цель Нетаньяху и его вооруженных сил – "уничтожить палестинский народ".

После окончания перемирия с ХАМАС ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.

Все новости о конфликте между ХАМАС и Израилем читайте здесь. 

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