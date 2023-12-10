Израиль заявил о распаде системы управления ХАМАС в секторе Газа
Об этом Халеви заявил в ходе встречи с военнослужащими.
"Каждый день я вижу успехи. С каждым днем мы видим все больше и больше убитых и раненых террористов, а в последние дни мы видим, что террористы сдаются в плен - это признак распада системы, признак того, что нам нужно действовать усерднее", – цитирует Халеви газета Times of Israel.
Ранее сообщалось, что Казахстан направил в Палестину гуманитарный груз.
Отметим, что военные действия между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС возобновились в секторе Газа 1 декабря после того, как палестинские радикалы нарушили перемирие. Позже стало известно, что после завершения военных действий Израиль планирует превратить Газу в демилитаризованную зону.
Очередной конфликт между палестинскими радикалами и Израилем начался 7 октября с нападения боевиков движения ХАМАС на израильские пограничные поселения. В результате атаки погибли 1,4 тыс. человек, более 200 были взяты в заложники. ЦАХАЛ в ответ провела массированные обстрелы сектора Газа, а впоследствии начала в палестинском анклаве наземную операцию, чтобы полностью уничтожить ХАМАС. Число погибших палестинцев оценивают в 13 тыс. человек.
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