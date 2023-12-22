Нетаньяху рассказал, когда закончится война в секторе Газа
"Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели - полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников. Всем террористам ХАМАС, от первого до последнего, грозит смерть. У них есть только два варианта: сдаться или умереть", - сказал премьер.
Как пишет Times of Israel заявление прозвучало после критики крайне правым министром финансов Бецалелем Смотричем сообщений о переговорах с ХАМАС об очередном освобождении заложников, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня на неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Боевики отказываются обсуждать обмен пленными до вступления в силу режима прекращения огня.
По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек.
Во время перемирия, которое длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря было освобождено более сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.
Недавно стало известно, что с начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло по меньшей мере 20 тыс. человек.