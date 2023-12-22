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Нетаньяху рассказал, когда закончится война в секторе Газа

Нетаньяху рассказал, когда закончится война в секторе Газа Фото: Twitter.com/netanyahu
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к населению Израиля заявил, что война не прекратится пока не будут достигнуты все цели. Военные готовы идти до победного конца. Членам ХАМАС придется сдаться или умереть, сообщает Zakon.kz

"Мы сражаемся до победы. Мы не остановим войну, пока не выполним все ее цели - полная ликвидация ХАМАС и освобождение всех наших заложников.  Всем террористам ХАМАС, от первого до последнего, грозит смерть. У них есть только два варианта: сдаться или умереть", - сказал премьер.

Как пишет Times of Israel заявление прозвучало после критики крайне правым министром финансов Бецалелем Смотричем сообщений о переговорах с ХАМАС об очередном освобождении заложников, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о прекращении огня на неделю в обмен на освобождение 40 заложников. Боевики отказываются обсуждать обмен пленными до вступления в силу режима прекращения огня.

По оценкам Израиля, в заложниках у ХАМАС остаются 108 человек.

Во время перемирия, которое длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря было освобождено более сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

Недавно стало известно, что с начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло по меньшей мере 20 тыс. человек.

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