ХАМАС отклонил предложение Израиля о перемирии

ХАМАС отказался обсуждать процесс возвращения заложников. Предложение прекратить бои на одну неделю в обмен на освобождение 40 человек было отклонено, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Wall Street Journal, командование боевиков отказывается обсуждать возвращение израильских заложников, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу. Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания в беседе с египетской разведкой. Он пояснил, что прибыл в Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для сектора Газа.

Ранее мы писали про перемирие, которое длилось с утра 24 ноября по утро 1 декабря. За это время было освобождено более сотни израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных из тюрем Израиля. В основном это были женщины и дети.

После окончания перемирия с ХАМАС ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря. Как заявил Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

Недавно стало известно, что с начала нового витка палестино-израильского конфликта 7 октября погибло по меньшей мере 20 тыс. человек.