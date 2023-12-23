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Исландцам наконец разрешили вернуться домой после извержения вулкана

Исландцам наконец разрешили вернуться домой после извержения вулкана Фото: pixabay
Тысячам жителей Исландии, которых эвакуировали из-за мощного извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, наконец разрешили вернуться домой, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ABC News, полиция Исландии разрешила жителям города Гриндавик вернуться домой и переночевать там впервые с начала извержения. Ранее из Гриндавика вывезли всех горожан – 3,8 тыс. человек, что для страны с населением в 368 тыс. граждан достаточно немало.

Впервые жителей города попросили покинуть дома в ноябре: их экстренно вывезли из Гриндавика из-за серии землетрясений. После этого горожанам разрешили вернуться, но 18 декабря снова эвакуировали в связи с извержением вулкана.

В четверг 21 декабря ученые сообщили, что извержение прекратилось, но предупредили, что вулкан может проснуться опять. Раскаленная лава растеклась по окрестностям на 3,7 км². Извержение произошло всего в 50 км от столицы страны, Рейкьявика.

Не для всех жителей Гриндавика возвращение домой станет радостным: из-за землетрясений, предшествовавших извержению, в городке уничтожены несколько зданий и возникли расщелины в земле. В некоторых уцелевших домах шатаются стены. При этом местные жители уже отметили, что водо- и электроснабжение не нарушено.

Вулкан Свартсенги на полуострове Рейкьянес не извергался около 780 лет. Он находится неподалеку от другого вулкана, Фаградальсфьялля, который в 2021 году начал извергаться впервые за шесть тысяч лет.

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