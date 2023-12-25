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Стало известно, за сколько продали раритетную визитку Владимира Путина

Стало известно, за сколько продали раритетную визитку Владимира Путина Фото: kremlin.ru
На электронном аукционе за 2 млн рублей продали визитную карточку Владимира Путина, сообщает Zakon.kz

Согласно информации опубликованной на сайте аукционной площадки на визитной карточке телефоны написаны рукой Путина.

Карточка относится к периоду, когда Путин занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов.

Стало известно, за сколько продали раритетную визитку Владимира Путина

Фото: bidspirit.com

Стартовая цена визитки 1 тысяча рублей.

"Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е гг. Бумага, печать. 4,5 х 9,5 см", - говорится в подписи под фотографией визитки.

Аналогичная визитка, принадлежавшая Владимиру Путину, фигурировала на площадке продажи товаров в интернете в 2019 году. Автор размещенного объявления уверяла, что документ полностью оригинальный. Она оценила предмет в 650 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что делегаты съезда партии "Единая Россия" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента РФ. Соответствующее решение принято 17 декабря 2023 года единогласно. Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.

В марте следующего года Путин примет участие в выборах президента в пятый раз.

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