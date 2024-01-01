Еще в двух городах России объявлена угроза цунами

Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщает Zakon.kz.

После череды землетрясений на Японском море и угрозы цунами в близлежащих населенных пунктах, в трех городах России объявили предупреждение о цунами.

Ранее предупреждение объявляли на острове Сахалин, который находится в Тихом океане к северу от Японии.

1 января в Японии произошла серия сильных землетрясений.

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма. По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров достигает Ното в префектуре Исикава.

Также у побережья крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на Хонсю было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.