Еще в двух городах России объявлена угроза цунами
Фото: wikimedia
Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщает Zakon.kz.
После череды землетрясений на Японском море и угрозы цунами в близлежащих населенных пунктах, в трех городах России объявили предупреждение о цунами.
Ранее предупреждение объявляли на острове Сахалин, который находится в Тихом океане к северу от Японии.
1 января в Японии произошла серия сильных землетрясений.
Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами в западных прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата и Тояма. По данным метеорологического агентства, цунами высотой до 5 метров достигает Ното в префектуре Исикава.
Также у побережья крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" на Хонсю было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
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