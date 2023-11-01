Чили, Колумбия и Боливия отзывают послов из Израиля

Представители трех стран заявили о том, что намерены отозвать свои дипломатические миссии из Израиля на фоне атаки сектора Газа ЦАХАЛом, сообщает Zakon.kz.

Как заявил президент Колумбии Густаво Петро, он решил отозвать посла республики для консультации. Об этом глава государства сообщил в своем аккаунте в Х.

"Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", – написал Густаво Петро.





He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

О таком же решении сообщил президент Чили Габриэль Борич, заявив при этом, что Израиль нарушает "гуманитарное право в секторе Газа".





He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023

31 октября власти латиноамериканской Боливии сообщили о разрыве дипломатических отношений с Израилем.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.

Ранее директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Крейг Мохибер покинул свой пост, заявив, что Организация "не выполняет свой долг" в предотвращении "геноцида" палестинского народа в секторе Газа.

