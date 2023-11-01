Чили, Колумбия и Боливия отзывают послов из Израиля
Как заявил президент Колумбии Густаво Петро, он решил отозвать посла республики для консультации. Об этом глава государства сообщил в своем аккаунте в Х.
"Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", – написал Густаво Петро.
He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023
О таком же решении сообщил президент Чили Габриэль Борич, заявив при этом, что Израиль нарушает "гуманитарное право в секторе Газа".
He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023
31 октября власти латиноамериканской Боливии сообщили о разрыве дипломатических отношений с Израилем.
Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время.
Ранее директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека
Крейг Мохибер покинул свой пост, заявив, что Организация "не выполняет
свой долг" в предотвращении "геноцида" палестинского народа в секторе
Газа.