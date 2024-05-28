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В Северной Корее заявили о неудачной попытке запуска спутника

В Северной Корее заявили о неудачной попытке, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 09:43 Фото: pxhere
В КНДР признали, что попытка запуска разведывательного спутника закончилась неудачей. Сама попытка привела к тому, что в Японии была объявлена ракетная опасность, сообщает Zakon.kz.

Запуск прошел неудачно, ракета взорвалась в воздухе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Попытка запуска была произведена 27 мая. Для южной префектуры Окинава вынесли предупреждение об эвакуации. Через несколько минут ракета исчезла с радаров в районе Желтого моря.

В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.

По предварительным данным, причина взрыва ракеты – ненадежность двигателя.

Северная Корея уже производила запуски нескольких баллистических ракет малой дальности в мае. Ракеты упали в море между Корейским полуостровом и Японией.

В Южной Корее назвали провокацией попытку запуска вне зависимости от ее результатов, поскольку она нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. С такой оценкой выступила администрация южнокорейского президента.

В тот же день после долгой паузы лидеры Китая, Южной Кореи и Японии провели переговоры с целью возобновить прежние каналы коммуникации как между дипломатами, так и  между военными.

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