В Северной Корее заявили о неудачной попытке запуска спутника
Запуск прошел неудачно, ракета взорвалась в воздухе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Попытка запуска была произведена 27 мая. Для южной префектуры Окинава вынесли предупреждение об эвакуации. Через несколько минут ракета исчезла с радаров в районе Желтого моря.
В Пхеньяне пояснили, что ракета-носитель взорвалась в воздухе, вероятнее всего, из-за неисправности двигателя.
По предварительным данным, причина взрыва ракеты – ненадежность двигателя.
Северная Корея уже производила запуски нескольких баллистических ракет малой дальности в мае. Ракеты упали в море между Корейским полуостровом и Японией.
В Южной Корее назвали провокацией попытку запуска вне зависимости от ее результатов, поскольку она нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. С такой оценкой выступила администрация южнокорейского президента.
В тот же день после долгой паузы лидеры Китая, Южной Кореи и Японии провели переговоры с целью возобновить прежние каналы коммуникации как между дипломатами, так и между военными.