Йеменские хуситы заявили о новой атаке на американский корабль

Представители движения хуситов, фактически контролирующего Йемен, заявили о новой атаке на американское судно. Ранее они обстреляли танкер с нефтью из России, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает подконтрольный хуситам йеменский телеканал Al-Masirah 29 января, движение в очередной раз обстреляло американское судно в Аденском заливе. По утверждению Яхии Сари, который называет себя спикером вооруженных сил Йемена, хуситы выпустили ракету по кораблю Lewis B. Puller "в поддержку палестинского народа и в ответ на американо-британскую агрессию против Йемена".

Хуситы утверждают, что корабль предоставлял логистическую поддержку американским вооруженным силам. Попала ли ракета по судну, они не уточняют.

Американские официальные источники пока не давали комментариев относительно обстрела Lewis B. Puller. Корабль, о котором идет речь, представляет собой мобильную десантную платформу, в том числе для запуска вертолетов.

Хуситы продолжают наносить удары по кораблям в Красном море, невзирая на ответные обстрелы со стороны американских и британских вооруженных сил. Ранее ракета, выпущенная из Йемена, поразила танкер, перевозивший нефтепродукты из России.

Хуситы – радикальная шиитская военизированная группировка, которая в 2014 году захватила власть в Йемене в результате гражданской войны. Они обстреливают важный для Ближнего Востока транспортный коридор, по которому идут грузы через Суэцкий канал. Эти атаки связаны с конфликтом между Израилем и Палестиной и продолжаются с ноября 2023 года. По утверждению хуситов, таким образом они "мстят за агрессию Израиля" и поддерживают движение ХАМАС. Целями обстрелов часто становятся суда, которые никак не связаны с Израилем, в том числе торговые. В ответ на действия хуситов США и Великобритания в январе начали наносить удары по базам движения на территории Йемена.