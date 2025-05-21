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Мир

Соперник президента Румынии требует отменить итоги выборов

Джордже Симион просит отменить результаты выборов президента Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 19:55 Фото: X/georgesimion
Джордже Симион решил больше не признавать поражение на президентских выборах и теперь требует от Конституционного суда отмены их итогов, сообщает Zakon.kz.

Со слов проигравшего кандидата, суду не привыкать к таким действиям. Он полгода назад уже отменил первый тур и победу независимого кандидата Кэлина Джорджеску якобы из-за вмешательства России. Теперь Симион просит суд проявить принципиальность и снова отменить выборы.

Только теперь он готов предъявить доказательства иностранного вмешательства. А конкретно – Франции и Молдовы. На своей странице в Х Симион также обратился к народу Румынии поддержать его требование и поднажать на Конституционный суд снизу.

Предвосхищая вопросы изумленной общественности, откуда же у Симиона доказательства иностранного вмешательства, в комментарии к его посту пришел никто иной как Павел Дуров.

"Готов приехать и дать свидетельские показания, если это поможет румынской демократии", – написал Дуров.

Ранее Дуров прямо заявил, что шеф французской военной разведки лично просил его заблокировать румынских консерваторов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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