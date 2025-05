Соперник президента Румынии требует отменить итоги выборов

Со слов проигравшего кандидата, суду не привыкать к таким действиям. Он полгода назад уже отменил первый тур и победу независимого кандидата Кэлина Джорджеску якобы из-за вмешательства России. Теперь Симион просит суд проявить принципиальность и снова отменить выборы.

Только теперь он готов предъявить доказательства иностранного вмешательства. А конкретно – Франции и Молдовы. На своей странице в Х Симион также обратился к народу Румынии поддержать его требование и поднажать на Конституционный суд снизу.

🚨🇷🇴 I officially ask Constitutional Court TO ANNUL Romanian presidential elections (May 2025).

For the very reasons December elections were annulled: EXTERNAL INTERFERENCES by state and non-state actors.

This time proven with evidence! Neither 🇫🇷, nor 🇲🇩, nor anyone else has…