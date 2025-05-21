Соперник президента Румынии требует отменить итоги выборов

Джордже Симион решил больше не признавать поражение на президентских выборах и теперь требует от Конституционного суда отмены их итогов, сообщает Zakon.kz.

Со слов проигравшего кандидата, суду не привыкать к таким действиям. Он полгода назад уже отменил первый тур и победу независимого кандидата Кэлина Джорджеску якобы из-за вмешательства России. Теперь Симион просит суд проявить принципиальность и снова отменить выборы.

Только теперь он готов предъявить доказательства иностранного вмешательства. А конкретно – Франции и Молдовы. На своей странице в Х Симион также обратился к народу Румынии поддержать его требование и поднажать на Конституционный суд снизу.

🚨🇷🇴 I officially ask Constitutional Court TO ANNUL Romanian presidential elections (May 2025).

For the very reasons December elections were annulled: EXTERNAL INTERFERENCES by state and non-state actors.

This time proven with evidence! Neither 🇫🇷, nor 🇲🇩, nor anyone else has… — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 20, 2025

Предвосхищая вопросы изумленной общественности, откуда же у Симиона доказательства иностранного вмешательства, в комментарии к его посту пришел никто иной как Павел Дуров.

"Готов приехать и дать свидетельские показания, если это поможет румынской демократии", – написал Дуров.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b — Pavel Durov (@durov) May 20, 2025

Ранее Дуров прямо заявил, что шеф французской военной разведки лично просил его заблокировать румынских консерваторов.