Филиппинские военные ликвидировали 9 предполагаемых боевиков, связанных с ИГИЛ

Филиппинская армия заявляет, что войска убили девять предполагаемых мусульманских боевиков, в том числе двух ключевых подозреваемых во взрыве бомбы в прошлом месяце, в результате которого погибли четыре христианских верующих, сообщает Zakon.kz.

Армейские силы столкнулись примерно с 15 боевиками Давла Исламия, небольшого отряда, связанного с группировкой "Исламское государство", пишет ABC News.

Некоторые жители деревни Дема-ала предупредили военных, что выжившие боевики скрылись и преследуют их.

Генерал-майор Габриэль Вирай III, командир армейской пехотной дивизии, сказал, что боевики отступали от ожесточенных перестрелок, пока не оказались в ловушке в сельском доме, где они пытались дать отпор, прежде чем были "ликвидированы".

Четверо армейских рейнджеров-разведчиков были легко ранены в ходе операции.



Были опознаны восемь из девяти тел, в том числе тела Саумай Сайдена и Абдула Хади, которые были среди подозреваемых во взрыве 3 декабря, в результате которого погибли четыре христианских верующих.