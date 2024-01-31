Путин заявил, что демилитаризованную зону в Украине будут отодвигать

Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами сообщил, что демилитаризованную линию в Украине будут отодвигать, сообщает Zakon.kz.

"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", – сказал Путин.

Также на этой встрече президент России заявил, что Ил-76 сбили из американской системы Patriot. По его мнению, Киев случайно сбил Ил-76.

"Можно предположить, что они сделали это случайно. Это преступление в любом случае. В данном случае, если это так, то это преступление по неосторожности, есть такой юридический термин. СК возбудил уголовное дело по статье "Терроризм". Видимо, правовая оценка Следственного комитета – это их профессиональный долг, они знают, что они делают, и есть для этого определенные основания", – сказал Путин.

Самолет Ил-76, в котором, по версии российского Минобороны, находились пленные украинские военнослужащие, упал в Белгородской области РФ 24 января. Российская сторона утверждает, что самолет сбили украинские военные. Украинские СМИ также опубликовали информацию о том, что "это работа ВСУ", но позже отредактировали свои материалы. Официально подтверждена гибель шести членов экипажа, один из которых был уроженцем Казахстана.

