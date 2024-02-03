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Суд над Трампом по делу о штурме Капитолия отложен на неопределенный срок

Дональд Трамп Фото: wikimedia
Судья отменил дату суда над Трампом 4 марта по делу о подрывной деятельности на федеральных выборах, сообщает Zakon.kz.

Решение судьи Тани Чуткан было широко ожидаемым на фоне продолжающихся усилий Трампа добиться того, чтобы суды более высокой инстанции признали его иммунитетом от обвинений, которые связаны с попыткой Трампа сорвать выборы 2020 года, пишет Politico.

На данный момент ходатайства о доказывании и другие типичные досудебные разбирательства по делу Трампа приостановлены, пока Окружной апелляционный суд округа Колумбия рассматривает вопрос об иммунитете. Окончательное решение округа Колумбия, скорее всего, будет обжаловано в Верховном суде, что приведет к дальнейшим задержкам, пишет издание.

Чуткан вкратце отменила дату суда, указав лишь, что она перенесет его, "если и когда" вопрос об иммунитете будет решен.

На короткой конференции Чуткан прямо не упомянула дело Трампа. Но она ясно дала понять, что сохраняет гибкость графика на апрель на случай, если она сможет перенести дело.

Ожидается, что судебный процесс, если он состоится, продлится несколько месяцев.

Судебные тяжбы Трампа могут совпасть с очередные президентскими выборами в США. Они запланированы на 5 ноября 2024 года. Выборы станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США, в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не будет в них участвовать.

Представительница республиканской партии Клаудия Тенни выдвинула бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, ссылаясь на его исторический договор.

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