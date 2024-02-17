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Верховный суд ООН отклонил просьбу ЮАР о принятии срочных мер по защите Рафаха

ООН Фото: pixabay
Высший суд ООН в пятницу отклонил просьбу Южной Африки о введении срочных мер по защите Рафаха в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Суд подчеркнул, что Израиль должен соблюдать ранее принятые меры, введенные в конце прошлого месяца на предварительном этапе суда по геноциду, пишет ABC News.

Международный Суд заявил, что "опасная ситуация в Рафахе требует немедленного и эффективного выполнения временных мер", о которых он распорядился 26 января.

В заявлении говорится, что в новом приказе нет необходимости, поскольку существующие меры "применимы на всей территории сектора Газа, в том числе в Рафахе".

Ссылаясь на генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, суд отметил, что "последние события в секторе Газа, и в частности в Рафахе, "приведут к экспоненциальному усилению того, что и без того является гуманитарным кошмаром с неисчислимыми региональными последствиями".

Израиль назвал Рафах последним оставшимся оплотом ХАМАС в секторе Газа и пообещал продолжить наступление там. По оценкам, в город скопилось 1,4 миллиона палестинцев, то есть более половины населения Газы. Большинство из них — перемещенные лица, бежавшие от боевых действий в других частях Газы.

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