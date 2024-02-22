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В Китае судно протаранило мост: погибли два человека

Корабль снес мост в Китае Фото: X/ShanghaiEye
Утром 22 февраля контейнеровоз столкнулся с пирсом моста, проходящего по водной артерии в Гуанчжоу. Обрушился мостовой настил, а автобус упал в воду. Известно о двоих погибших, три человека числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Контейнеровоз плыл из Фошаня в Гуанчжоу, он проплывал под мостом Лисиньша, сообщает Global Times.

Двоих человек спасли, двое погибли, один член экипажа получил незначительные травмы, а три человека числятся пропавшими без вести. Власти расследуют причину аварии, спасательные работы продолжаются.

Пострадали пять автомобилей, в том числе один электромотоцикл. Два транспортных средства упали в воду, а три других – на лодку. Жителей близлежащих районов эвакуировали.

Мост Лисиньша является основным маршрутом для жителей острова Саньмин. После инцидента на мосту ограничили движение.

Партийный секретарь деревни Миньцзянь Чжун Вэйхун сообщил, что для жителей по-прежнему доступен паром.

26 июля 2019 года серьезные повреждения получила балка мостового короба моста Лисиньша. Тогда власти ограничили проезд по мосту для транспортных средств общей массой 15 тонн и более.

В июле 2020 года власти отменили ограничения на движение по мосту. Тогда сообщалось о завершении работ по ремонту и укреплению. Власти утверждали, что мост находится в хорошем техническом состоянии, а предельный вес транспортных средств, проезжающих по мосту Лисиньша, был увеличен до 20 тонн.

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