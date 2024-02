В Китае судно протаранило мост: погибли два человека

Контейнеровоз плыл из Фошаня в Гуанчжоу, он проплывал под мостом Лисиньша, сообщает Global Times.

Двоих человек спасли, двое погибли, один член экипажа получил незначительные травмы, а три человека числятся пропавшими без вести. Власти расследуют причину аварии, спасательные работы продолжаются.

Пострадали пять автомобилей, в том числе один электромотоцикл. Два транспортных средства упали в воду, а три других – на лодку. Жителей близлежащих районов эвакуировали.

Breaking News: A cargo ship incident in #Guangzhou, southern China, results in a bridge fracture, sending vehicles plunging into the water.



Authorities are on-site managing the situation, and investigations are underway.📹@MillitaryNerd#CargoShipIncident #GuangzhouBridge pic.twitter.com/q3M4MOdgDV