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Хуситы нарушили связь между Европой и Азией

Хуситы нарушили связь между Европой и Азией Фото: pixabay
Йеменские хуситы перерезали четыре подводных кабеля во время очередной атаки в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке, сообщает Zakon.kz

Как пишет израильская газета Globes, повреждения привели к серьезным перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб ощущается в странах Персидского залива и Индии.

Ущерб значителен, но не критичен, поскольку в том регионе проходят и другие кабели, отмечает издание.

"По оценкам, ремонт такого большого количества подводных кабелей может занять не менее восьми недель и подвергнуться риску со стороны террористической организации хуситов. Телекоммуникационные компании будут вынуждены искать компании, которые согласятся провести ремонтные работы и, возможно, заплатят им высокую премию за риск", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак проиранской группировки хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой "Хамас".


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