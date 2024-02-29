Актриса Хантер Шафер задержана полицией Нью-Йорка за попытку сорвать выступление президента Джо Байдена

Актрису-трансгендера Хантер Шафер арестовали за участие в пропалестинской акции протеста, направленной на срыв выступления президента США Джо Байдена. Звезда "Голодных игр" выступила с организацией "Еврейский голос за мир", призывая к прекращению огня в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

26 февраля Шефер участвовала в акции организации Jewish Voice for Peace (JVP), которая прошла в здании Рокфеллер-центра, в котором размещается студия телевизионной сети NBC. Активисты планировали сорвать выступление президента США Джо Байдена на вечернем телешоу Late Night with Seth Meyers.

"Хантер арестована во время акции протеста вместе с 50 участниками. Мы высоко оцениваем ее приверженность свободе палестинцев и борьбе за справедливость для всех", – говорится в заявлении организатора акции протеста.

Отмечается, что Шафер была одета в футболку с лозунгом о требовании прекращения огня. Как долго она будет под арестом – пока не известно.

Еврейская организация заявила, что в момент задержания правоохранителями 25-летняя актриса находилась в штаб-квартире в Нью-Йорке.

Фото: Instagram/jewishvoiceforpeace

Это не первый раз, когда актриса попадает в новостную ленту за то, что отстаивает общественное дело. Актриса и модель известна, прежде всего, своими акциями против анти-ЛГБТ-законодательства. В 2021 году Time включил ее в свой список "100 начинающих лидеров, которые формируют будущее".

До этого, решение предвыборной кампании действующего президента США Джо Байдена войти в TikTok вызвало опасения у законодателей-республиканцев.