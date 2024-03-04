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В Казани прошла церемония закрытия Игр будущего

Казань, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 07:52 Фото: пресс-служба Правительства РФ
В городе Казани состоялась церемония закрытия Игр будущего. Она прошла в формате фиджитал-вечеринки, когда концерт и турнир объединили реальный и виртуальный мир, сообщает Zakon.kz.

Первый международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" начался 21 февраля. Программа соревнований объединила 21 инновационную дисциплину в концепции фиджитал, сочетающей классический и цифровой спорт. В Казань приехали более двух тысяч участников в возрасте от 12 до 62 лет, которые сформировали 294 игровые команды.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

"Игры будущего" – уникальное событие. Особое значение Играм придало и личное участие и поддержка глав дружественных стран. Спасибо нашим татарстанцам за то, что так тепло и гостеприимно встретили участников Игр", – подчеркнул глава Татарстана.

Победителями и призерами первых Игр будущего стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Казахстана, Беларуси, Испании, Южной Кореи, Филиппин, Уругвая, Эквадора, Аргентины и Колумбии. Более девяти государств заявили о желании провести турнир в своей стране.

"Казань прощается с турниром, но для "Игр будущего" все только начинается. Мы передаем эстафету следующим странам, чтобы доставить это удовольствие спортсменам и зрителям во всем мире и вовлечь как можно больше друзей в новое движение, движение фиджитал. Вперед в будущее!" Дмитрий Чернышенко

На турнире "Игры будущего" Токаев побеседовал с юными спортсменами.

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