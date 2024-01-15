Северная Корея объявила о запуске сверхзвуковой ракеты

Власти КНДР объявили о первом успешном запуске новой баллистической ракеты со сверхзвуковой маневренной боеголовкой. Это произошло вскоре после демонстративных артиллерийских учений возле границы с Южной Кореей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Северная Корея 15 января объявила о первом успешном запуске новой баллистической ракеты на твердом топливе, оснащенной сверхзвуковой боеголовкой.

Это первый проведенный КНДР запуск ракеты в 2024 году. Факт пуска зафиксировали в министерстве обороны Южной Кореи в воскресенье 14 января, на следующий день информацию официально подтвердили в северокорейских государственных СМИ.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), ракетные испытания должны были доказать надежность "новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей". В материале ЦТАК утверждается, что запуск ракеты "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран, прошел совсем независимо от ситуации в регионе". В качестве подтверждения издание опубликовало единственную фотографию ракеты.

В Южной Корее эти испытания вызвали беспокойство. Сейчас отношения между двумя государствами находятся на крайне низком уровне. Всего несколькими днями ранее КНДР провела артиллерийские учения возле границы с Южной Кореей, после чего Сеул призвал северокорейские власти прекратить провокационные действия. Кроме того, на минувшей неделе лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею "основным врагом". Южнокорейское министерство обороны осудило запуск сверхзвуковой ракеты. В Сеуле эти испытания назвали провокацией и подчеркнули, что в случае угрозы со стороны Северной Кореи дадут "сокрушительный отпор". Минобороны Южной Кореи также указало, что запуск ракеты КНДР нарушает резолюции Совбеза ООН.

The Guardian отмечает, что Северная Корея давно стремилась овладеть технологиями запуска ракет со сверхзвуковыми боеголовками на твердотопливных двигателях. Успешный пуск такой ракеты однозначно стал для Пхеньяна существенным прорывом.

Ранее Ким Чен Ын приказал армии КНДР ускорить подготовку к войне и заявил, что Северная Корея запустит три дополнительных разведывательных спутника в 2024 году.