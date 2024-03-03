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Маск уверен, что Байден не будет бороться с нелегальной иммиграцией

Илон Маск заявил, что на самом деле Байден не хочет бороться с нелегальной иммиграцией, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 06:26 Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден обманывает граждан, говоря, что он старается решить проблему нелегальной иммиграции , сообщает Zakon.kz

На своей странице в соцсети X Маск назвал слова Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции - наглой ложью.

"Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью", - отметил он.

Ранее Маск заявил, что США превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.

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