Маск уверен, что Байден не будет бороться с нелегальной иммиграцией

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден обманывает граждан, говоря, что он старается решить проблему нелегальной иммиграции , сообщает Zakon.kz

На своей странице в соцсети X Маск назвал слова Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции - наглой ложью.

The massive flood of illegal immigration is due to 94 executive actions by the Biden administration.



Until those executive actions are revoked, claims by Biden that he wants to address illegal immigration are a bold-faced lie. https://t.co/kxTz2asvPr — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024

"Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью", - отметил он.

Ранее Маск заявил, что США превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.