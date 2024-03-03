Маск уверен, что Байден не будет бороться с нелегальной иммиграцией
Фото: flickr
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что действующий президент США Джо Байден обманывает граждан, говоря, что он старается решить проблему нелегальной иммиграции , сообщает Zakon.kz
На своей странице в соцсети X Маск назвал слова Байдена о стремлении решить проблему нелегальной иммиграции - наглой ложью.
The massive flood of illegal immigration is due to 94 executive actions by the Biden administration.— Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2024
Until those executive actions are revoked, claims by Biden that he wants to address illegal immigration are a bold-faced lie. https://t.co/kxTz2asvPr
"Пока эти исполнительные указы не будут отменены, заявления Байдена о том, что он хочет бороться с нелегальной иммиграции, являются наглой ложью", - отметил он.
Ранее Маск заявил, что США превратились в убежище для опасных преступников со всего мира из-за проблем с границей.
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