Теракт в московском "Крокус сити холл": появился список пострадавших

Российские СМИ сообщают, что Минздрав опубликовал имена пострадавших в теракте в "Крокус сити холл", передает Zakon.kz

Как пишет Mash, в списке подмосковного Минздрава значатся 145 пострадавших, среди них семеро детей.

Среди госпитализированных девять человек в крайне тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве Подмосковья.

"Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть - в учреждения здрава Московской области - в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Telegram-канал Shot сообщает, что около 30 человек госпитализированы в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Один из пациентов в реанимации, у него сильные ожоги легких.

А террористов по сообщению очевидцев было около 20, а не 3 и не 6, как писали раньше. Они зашли с главного входа в "Крокусе".





Сейчас по данным МЧС РФ, пожар в "Крокус Сити Холле" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.





