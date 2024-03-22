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Теракт в московском "Крокус Сити Холле": появился список пострадавших

Теракт в московском &quot;Крокус сити холл&quot;: появился список пострадавших, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 02:40 Фото: скриншот
Российские СМИ сообщают, что Минздрав опубликовал имена пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле", передает Zakon.kz.

Как пишет Mash, в списке подмосковного Минздрава значатся 145 пострадавших, среди них семеро детей.

Среди госпитализированных девять человек в крайне тяжелом состоянии, уточнили в Минздраве Подмосковья.

"Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть – в учреждения здрава Московской области – в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный", – сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Telegram-канал Shot сообщает, что около 30 человек госпитализированы в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Один из пациентов в реанимации, у него сильные ожоги легких.

А террористов, по сообщению очевидцев, было около 20, а не 3 и не 6, как писали раньше. Они зашли с главного входа в "Крокусе".


Сейчас, по данным МЧС РФ, пожар в "Крокус Сити Холле" локализован. Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара.

Ранее сообщалось, что в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.


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