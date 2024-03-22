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В ООН решительно осудили теракт в "Крокус Сити Холле"

В ООН решительно осудили теракт в &quot;Крокус Сити Холле&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 04:03 Фото: t.me/ruptlyalert
Члены Совбеза ООН осудили теракт и призвали все государства активно сотрудничать с Россией для привлечения к ответственности причастных к теракту, сообщает Zakon.kz

По информации РИА Новости Совбез ООН подчеркнул необходимость привлечения к ответу всех исполнителей, организаторов и спонсоров теракта в "Крокусе".

А Telegram-канал Shot опубликовал список стран, которые также осудили террориств и высказали соболезнования пострадавшим в "Крокус сити холле":

- США в курсе произошедшего. Белый дом назвал кадры с места происшествия "ужасающими". Также Вашингтон сообщил, что не располагал информацией о подготовке теракта. Также в США заявили, что не видят признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

- Франция выразила соболезнования российскому народу после теракта в Подмосковье и заявила о солидарности, сообщили в СМИ страны.

- МИД Испании заявил, что потрясён новостями из России и что Мадрид осуждает любую форму насилия.

- Глава МИД Италии заявил, что власти страны осуждают любые теракты, и выразил поддержку семьям погибших.

- "Мы осуждаем терроризм в любом проявлении", - заявил глава МИД Польши.

- МИД Португалии выразил соболезнования семьям жертв теракта в России, заявив, что нападения на мирных жителей неприемлемы.

- Глава турецкого МИД позвонил Лаврову и от имени Эрдогана передал соболезнования народу России.

- Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину. Также Минздрав Белоруссии предложил России помощь в лечении пострадавших в теракте.

- Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину и сообщил, что Баку решительно осудил нападение.

- Представители МИД Армении выразили слова поддержки и соболезнования в связи с терактом.

Также теракт осудили Кыргызстан, Пакистан, Узбекистан, Иран, Египет, Куба, Саудовская Аравия, Колумбия, ОАЭ, Бурунди, ЦАР и Сирия. Президенты Венесуэлы, Палестины, Сербии и Кубы, а также король Бахрейна выразили свои соболезнования.

Ранее сообщалось, что Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По предварительным данным, погибли 40 человек, свыше 100 пострадали.

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Елена Вебер
Россия Москва
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