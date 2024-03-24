Число погибших при теракте в московском "Крокус Сити Холле" достигло 137

Следственный комитет Российской Федерации 24 марта 2024 года сообщил, что на данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети, передает Zakon.kz.

Ранее сообщалось о 133 погибших.



Следователи и криминалисты Следственного комитета Российской Федерации продолжают работу на месте теракта в подмосковном Красногорске в "Крокус Сити Холле".

"Продолжается сбор и процессуальное закрепление доказательственной базы по уголовному делу с целью воссоздания всех обстоятельств произошедшего. В ходе осмотра места преступления не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования. С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие", – говорится в сообщении.





Отмечается, что при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле "Рено" обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. По изъятому оружию назначены необходимые комплексные экспертизы.

Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта. В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Осмотр места преступления продолжается. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установлениях их личности проводятся генетические экспертизы", – сообщили в СК РФ.

Также сообщается, что проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". После теракта Путин обратился к россиянам. 23 марта в ходе разговора президент Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев выразил глубокие соболезнования Владимиру Путину и братскому российскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в Подмосковье.