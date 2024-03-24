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Теракт в "Крокус сити холле": подозреваемым предъявили обвинения

Теракт в &quot;Крокус сити холле&quot;: подозреваемым предъявили обвинения , фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 01:48 Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
24 марта в Басманном суде города Москвы первым двум задержанным по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" предъявили обвинения, сообщает Zakon.kz.

Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев обвиняются по ч. 3 п. "б" ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека).

Теракт в "Крокус сити холле": подозреваемым предъявили обвинения, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 01:48

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Оба обвиняемых были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ. 

"Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что Мирзоев признал вину в полном объеме. 

Такую же меру пресечения избрали для Саидакрами Рачабализоды. Он также арестован до 22 мая.  

Сообщается, что Рачабализода признал вину. 

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" в Москве ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети.

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