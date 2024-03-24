Теракт в "Крокус сити холле": подозреваемым предъявили обвинения

24 марта в Басманном суде города Москвы первым двум задержанным по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" предъявили обвинения, сообщает Zakon.kz.

Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев обвиняются по ч. 3 п. "б" ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека).



Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.



Оба обвиняемых были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.

"Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что Мирзоев признал вину в полном объеме.

Такую же меру пресечения избрали для Саидакрами Рачабализоды. Он также арестован до 22 мая.

Сообщается, что Рачабализода признал вину.



22 марта в партер "Крокус Сити Холла" в Москве ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети.

