Теракт в "Крокус сити холле": подозреваемым предъявили обвинения
Саидакрами Рачабализода и Далерджон Мирзоев обвиняются по ч. 3 п. "б" ст. 205 (теракт в составе группы лиц, повлекший смерть человека).
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Оба обвиняемых были доставлены в суд под конвоем бойцов спецподразделения ФСБ.
"Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и избрал в отношении Мирзоева Д.Б. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении суда.
Отмечается, что Мирзоев признал вину в полном объеме.
Такую же меру пресечения избрали для Саидакрами Рачабализоды. Он также арестован до 22 мая.
Сообщается, что Рачабализода признал вину.
22 марта в партер "Крокус Сити Холла" в Москве ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". По последним данным, на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из них – дети.