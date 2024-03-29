В России в Ставропольском крае предотвратили теракт

В ФСБ России заявили, что предотвратили теракт в Ставропольском крае. Задержаны трое граждан Центральной Азии, которые готовили его в людном месте, сообщает Zakon.kz

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена террористическая деятельность трёх граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.



В ведомстве также заявили, что в ходе следственных действий по месту проживания фигурантов дела в Ставропольском крае обнаружены и изъяты составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.





Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. В партер ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". На следующий день подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Спустя сутки их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Число жертв теракта выросло до 143 человек. В рамках расследования уголовного дела под стражу взяли восьмерых подозреваемых. 29 марта суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе".