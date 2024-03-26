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Теракт в "Крокус сити холле": еще одного подозреваемого арестовали в Москве

Теракт в &quot;Крокус сити холле&quot;: еще одного подозреваемого арестовали в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 15:06 Фото: Telegram/moscowcourts
В Москве 26 марта 2024 года арестовали еще одного подозреваемого в организации теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье – Алишера Касимова, сообщает Zakon.kz.

Ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в отношении уроженца Кыргызстана Алишера Касимова рассмотрел Басманный районный суд Москвы.

"Басманным районным судом Москвы избрана мера пресечения в отношении уроженца Кыргызской Республики Касимова Алишера Хатамовича, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Касимова А. Х. сроком на один месяц 27 суток, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

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25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

Таким образом, Алишер Касимов – восьмой подозреваемый в организации теракта в "Крокус сити холле".

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