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Суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в &quot;Крокусе&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 19:18 Фото: Telegram/moscowcourts
В Москве 29 марта 2024 года арестовали еще одного подозреваемого в организации теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье – Назримада Лутфуллои, сообщает Zakon.kz.

О задержании Назримада Лутфуллои сообщалось накануне, 28 марта. 

Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лутфуллои Назримад сроком на 1 месяц 24 дня, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.

26 марта арестовали еще одного подозреваемого – Алишера Касимова. 

МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". В списке значатся 143 фамилии.

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