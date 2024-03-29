Суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
О задержании Назримада Лутфуллои сообщалось накануне, 28 марта.
Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лутфуллои Назримад сроком на 1 месяц 24 дня, то есть до 22 мая 2024 года", – говорится в сообщении.
22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
25 марта был санкционирован арест четверых фигурантов дела о теракте в "Крокусе". Они признали свою вину. Позже стало известно, что арестованы еще трое подозреваемых: отец и двое сыновей.
26 марта арестовали еще одного подозреваемого – Алишера Касимова.
МЧС России 27 марта опубликовало обновленный список погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". В списке значатся 143 фамилии.