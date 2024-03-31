В Тель-Авиве арестовали 16 участников антиправительственного митинга

В Тель-Авиве вечером 30 марта состоялись две протестные акции, участие в которых приняли тысячи человек. В ходе митингов начались беспорядки, участники которых начали блокировать движение по шоссе Аялон. Они и были задержаны полицией, сообщает Zakon.kz

По информации портала Ynet полицейские оттеснили демонстрантов, применяя "спецсредства по разгону беспорядков". В итоге полиция арестовала 16 демонстрантов за нарушение общественного порядка и они были оштрафованы.

Как сообщает The Times of Israel одним из главных требований демонстрантов стало скорейшее возвращения удерживаемых в секторе Газа заложников.

Ранее сообщалось, что переговоры между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС по установлению перемирия в Газе возобновятся в Каире 31 марта



Кроме того, 29 марта сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху согласился на новый этап переговоров с ХАМАС об освобождении заложников в Газе.