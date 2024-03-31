Проливные дожди на северо-западе Пакистана унесли жизни восьми человек

В результате проливных дождей на северо-западе Пакистана погибли восемь человек, в основном дети, и 12 получили травмы, сообщает Zakon.kz.

По словам Анвара Шахзада, представителя местного управления по борьбе со стихийными бедствиями, ливни в различных районах провинции Хайбер-Пахтунхва привели к обрушению помещений, в результате чего люди внутри оказались раздавлены, пишет Associated Press.

Шахзад сообщил, что трое из погибших были братьями и сестрами в возрасте от 3 до 7 лет из одной семьи. По его словам, это произошло за последние 24 часа.

Ранее в этом месяце около 30 человек погибли в результате происшествий, связанных с дождем на северо-западе страны.

По ту сторону границы в Афганистане проливные дожди 29 и 30 марта уничтожили более 1500 акров сельскохозяйственных угодий, нанеся серьезный ущерб сотням домов и критически важной инфраструктуре, такой как мосты и дороги, в семи провинциях, сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Больше всего пострадали провинции Северный Фарьяб, Восточный Нангархар и Центральный Дайкунди.

По данным агентства ООН, это уже третий случай наводнения в северном регионе менее чем за месяц, в результате которого семь человек погибли и 384 семьи пострадали от проливных дождей.