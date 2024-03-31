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Во Франции одобрили законопроект, запрещающий дискриминацию по волосам

Волосы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 03:39 Фото: pixabay
28 марта национальное собрание Франции одобрило законопроект, запрещающий дискриминацию по структуре, длине, цвету или стилю волос, сообщает Zakon.kz.

По данным Euronews, в голосовании приняли участие всего 50 из более чем 500 депутатов. Таким образом, документ прошел и теперь отправляется в Сенат.

Автор законопроекта, депутат Оливье Серва, приветствовал это решение.

"Я просто хотел бы поблагодарить моих коллег из Нацсобрания, которые сегодня гордятся тем, что приняли во внимание страдания, реальность многих жителей страны. Считаю, что сегодня это большой шаг вперед для нашей страны. Франция гордится собой".Оливье Серва

Авторы законопроекта надеются, что его принятие станет сигналом поддержки для людей, подвергающихся дискриминации из-за своих волос. Многим из них приходится менять прическу перед собеседованием, когда они ищут работу.

4 марта обе палаты парламента Франции проголосовали за внесение в Конституцию "гарантированной свободы на прерывание беременности по желанию женщины".

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