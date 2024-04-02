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Елене Блиновской за "Марафоны желаний" начислили около 227 млн рублей налогов

Королева марафонов, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 19:48 Фото: Instagram/elena_blinovskaya
Федеральная налоговая служба начислила Елене Блиновской около 227 млн рублей налогов за проведенные ею "Марафоны желаний", сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", об этом на заседании Арбитражного суда Москвы по иску блогера к ФНС заявил один из представителей Блиновской.

27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.

22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).

3 февраля Блиновской запретили видеться с мужем. А 22 марта в России завершили следствие по делу "королевы марафонов" и ее супруга.

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