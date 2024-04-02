Елене Блиновской за "Марафоны желаний" начислили около 227 млн рублей налогов
Как пишут "Известия", об этом на заседании Арбитражного суда Москвы по иску блогера к ФНС заявил один из представителей Блиновской.
27 апреля 2023 года ее задержали при попытке покинуть Россию. Она пыталась пересечь границу на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее "имелись авиабилеты для вылета в иное государство".
16 декабря 2023 года стало известно, что 400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы.
22 января 2024 года суд принял решение отправить Блиновскую в СИЗО за нарушения домашнего ареста. Ее заключили под стражу до 26 апреля 2024 года. "Королеву марафонов" обвиняют в неуплате налогов. Сумма составляет 918 млн рублей (более 5 млрд тенге).
3 февраля Блиновской запретили видеться с мужем. А 22 марта в России завершили следствие по делу "королевы марафонов" и ее супруга.