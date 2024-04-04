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Израильскую авиабазу атаковали боевики из Ирака

Израильскую авиабазу атаковали боевики из Ирака, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 05:10 Фото: pixabay
Представители "Исламского сопротивления в Ираке" сообщили о ночной атаке авиабазу "Рамат-Давид" на севере Израиля, передает Zakon.kz

По информации РИА Новости это шиитские вооруженные группировки, входящие в состав движения, а атаковали авиабазу они с помощью беспилотников.

"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали в четверг с помощью беспилотников сионистскую авиабазу Рамат-Давид", - говорится в заявлении формирований.

Ранее сообщалось о готовящейся атаке на Израиль со стороны Ирана. ЦРУ проинформировало израильские власти о вероятной атаке Ирана в течении 48 часов. ЦАХАЛ счел информацию крайне серьезной и объявил призыв резервистов - операторов ЗРК "Железный купол" в ожидании ответа Тегерана.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.

Число погибших от израильских ударов в секторе Газа приблизилось к 33 тысячам, около 75,6 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

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