Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые

Председатель Кабинета министров КР – руководитель Администрации президента КР Акылбек Жапаров 4 апреля 2024 года рассказал о прогнозах ученых по землетрясениям, сообщает Zakon.kz.

По словам главы Кабмина КР, как пишет sputnik.kg, кыргызстанские ученые прогнозируют возможность сильных землетрясений. Он отметил, что специалисты определили опасные зоны, которые необходимо изучать. Сейсмологи также исследуют тектонические разломы.

"Каждый год в стране фиксируют около 13 тыс. толчков. Поэтому мы не должны уменьшать контроль за строительством домов и мониторинг", – сказал Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана).

Он добавил, что за последние 150 лет на территории Кыргызстана произошло более 10-ти землетрясений силой 7 баллов и выше.

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12 марта 2024 года директор Института сейсмологии Кыргызстана Канат Абдрахматов поделился прогнозом по землетрясениям в горах Тянь-Шаня до 2026 года. Исследование было сделано покойным Э.М. Мамыровым – доктором наук, профессором, ученым, который много лет проработал в Институте сейсмологии НАН КР. Подробности по ссылке.