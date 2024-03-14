Землетрясения в Алматы: казахстанский сейсмолог высказался о прогнозах своих коллег

Казахстанский профессор прокомментировал прогноз сейсмолога из Кыргызстана, который предупредил о том, что до 2026 года землетрясения в Алматы будут активными, а после уйдут в "спячку". Корреспондент Zakon.kz узнал, что наш ученый считает по этому поводу и насколько точен прогноз.

Накануне кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года, в котором поделился своим мнением, будут ли сильные землетрясения в Алматы. В частности, в статье описываются сейсмические периоды активизации и затишья в горах Тянь-Шаня. На статью отреагировал и отечественный профессор Алкуат Нурмагамбетов. Он сейчас на пенсии, но до этого работал в алматинском Институте сейсмологии.

"Не могу сказать, что коллега из Кыргызстана неправ, однако это чисто научная работа, которую не обязательно было публиковать для широкой общественности. Простой народ, не владеющий полной информацией, зря будет нагнетать панику. Его заявления могут понять буквально, что два года город будет активно трясти, а потом наступит затишье. Но никто этого не гарантирует. Невозможно предугадать, когда и где будут очередные подземные толчки. Мы знаем одно, что тектонические процессы идут и будут идти, их невозможно остановить. И никто не может сказать, что через два года все процессы будут приостановлены. Конечно, временные затишья возможны, но их очень сложно спрогнозировать для каждого отдельного региона". Алкуат Нурмагамбетов

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По его словам, приведенные кыргызским специалистом данные по землетрясениям напрямую не относятся к Алматы. Скорее всего, ученый озвучил общий прогноз по всем крупным сейсмоактивным регионам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

"Хотя периоды активизации и затишья являются общей закономерностью сейсмического процесса, но установить их для конкретного региона маловероятно. Сложность заключается в отсутствии достаточной статистики по сильным и разрушительным землетрясениям для отдельных регионов. Поэтому для установления каких-либо закономерностей в этом процессе исследователи привлекают большие территории. В целом, для землетрясений с магнитудой более семи баллов длительность затишья составляет от 80 до 200 лет", – пояснил ученый.

Сейсмолог Алкуат Нурмагамбетов напомнил, что с начала года в Алматы произошли два мощных землетрясения. Первое было 23 января в Китае, а именно Синьцзян-Уйгурском автономном районе, с магнитудой 7,1.

"Оно произошло в очень активном районе в сейсмическом отношении под названием Кокшалтау. Это "мусорная" зона столкновения двух крупных плит: нашу Евразийскую плиту с юга толкает Индостанская плита. Сила землетрясения там большая – больше семи баллов. Афтершоки с тех пор продолжаются. Они так и должны быть. Это будет длиться долго, как минимум год". Профессор

А второе землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло 4 марта вблизи Алматы. Эпицентр располагался в районе между Заилийским Алатау и Кунгей, на удалении около 60 км к югу от Алматы. По словам профессора, это местные толчки.

"Очаговая зона очень опасная для нашего города. Поэтому нужно провести там дополнительное изучение, хотя бы временно установить сейсмические приборы. Проследить, что происходит. Потому что эпицентр землетрясения очень близок к очагу Кеминской катастрофы 4 января 1911 года. Его магнитуда составила 8,2 по шкале Рихтера, а эпицентр располагался в районе между Заилийским Алатау и Кунгей, на удалении около 60 км к югу от Алматы. Так вот, у второго землетрясения не было ни одного афтершока, что заставляет задуматься. Может, были микроафтершоки, но наши региональные станции могут их не регистрировать", – заключил сейсмолог.

Также Нурмагамбетов поделился мнением касательно того, что бурение глубокой скважины в Китае могло вызвать последние сильные подземные толчки в Алматы.

"Никакого отношения эта скважина не имеет к этим землетрясениям. Чтобы возбудить землетрясение, необходимы большие влияния на недра этого региона. А такие влияния могут оказать только подземные ядерные взрывы, либо большие разработки в добыче полезных ископаемых. А эта скважина равносильна тому, что сделать человеческий укол слону". Алкуат Нурмагамбетов

Ученый заявил, что в любом случае в Алматы рано или поздно будут ощутимые землетрясения, потому что город близко расположен к горам и находится в сейсмоопасной зоне. Поэтому алматинцам необходимо быть готовыми и правильно, а главное без паники, реагировать на ЧС.

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"Правильное поведение до, во время и после землетрясения расписано в специальных указаниях, которые распространяет МЧС Казахстана. Не нужно быть паникером, прыгать из окон. В каждом доме есть островок безопасности, их нужно знать или определить заранее. Выбегать с многоэтажек при сильных толчках я бы не рекомендовал, потому что мала вероятность успеть, учитывая, какое большое скопление людей может быть на выходе. Поэтому лучше занять безопасное место и дождаться того, когда волна пройдет", – рекомендовал специалист.

Ранее, 4 марта 2024 года, директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев прокомментировал версию о Кеминском разломе, который спровоцировал землетрясение в Алматы.