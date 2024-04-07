В Оренбургской области России затопило почти 6,3 тыс домов
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По состоянию на 7 апреля, число подтопленных жилых домов на территории Оренбургской области за прошедшие сутки увеличилось почти до 6,3 тысяч, во втором по численности населения городе региона – Орске – до 4,5 тысяч, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Город Орск посетил глава МЧС России Александр Куренков. Тот охарактеризовал ситуацию как критическую, пишет Интерфакс.
"Критическая ситуация сложилась в городе Орске, где произошло разрушение защитных сооружений на реке Урал. В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков", – сказал он на заседании областной правительственной комиссии.
Волна паводка достигнет Оренбурга 7-8 апреля, его пик ожидается к 10 апреля, сообщают местные СМИ со ссылкой на Росгидромет.
В Орске из-за наводнения остановил работу нефтеперерабатывающий завод, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу "Орскнефтеоргсинтез".
"В связи с аномальным паводком, во избежание экологических рисков и в целях соблюдения техники безопасности, связанной, в первую очередь, с безопасностью труда на производстве, работа Орского нефтеперерабатывающего завода временно приостановлена", – говорится в сообщении.
5 апреля на реке Урал в российском Орске прорвало дамбу. На следующий день 6 апреля прорыв произошел еще на одном участке.
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