В Оренбургской области России затопило почти 6,3 тыс домов

Фото: соцсети

По состоянию на 7 апреля, число подтопленных жилых домов на территории Оренбургской области за прошедшие сутки увеличилось почти до 6,3 тысяч, во втором по численности населения городе региона – Орске – до 4,5 тысяч, сообщает Zakon.kz.

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