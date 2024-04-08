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В японской префектуре Миядзаки зарегистрировали мощные подземные толчки

В японской префектуре Миядзаки зарегистрировали мощные подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 07:15 Фото: Indiana university
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в японской префектуре Миядзаки на юго-западном острове Кюсю в 06:25, сообщает Zakon.kz

По информации NHK, метеорологи распространили предупреждение о возможности мощных повторных колебаний земной поверхности. Угрозы цунами после землетрясения нет.

Ранее сообщалось, что в провинции Цинхай на северо-западе Китая в 8:39 по местному времени (5:39 по времени Астаны) произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Отметим, что ранее увеличилось число погибших в результате мощного землетрясения на Тайване, которое произошло 3 апреля.

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