В Арктике полярники сделали фотосессию семейной паре белых медведей

Экипажу атомного ледокола "Ямал" удалось сделать редкие снимки, на которых семья белых медведей ведет себя очень трогательно, сообщает Zakon.kz.

В районе северного подхода к морскому каналу Обской губы косолапые полчаса позировали морякам. Информацию об этом интересном случае и фотографии мишек разместило ФГУП "Атомфлот" в своем официальном Telegram-канале.

Фото: Telegram/Атомфлот

Фото: Telegram/Атомфлот

Фото: Telegram/Атомфлот

В этом месяце Федерация конного спорта России на два года дисквалифицировала всадницу Ксению Костыгову за жестокое обращение с лошадью.