В Арктике полярники сделали фотосессию семейной паре белых медведей
Фото: Telegram/Атомфлот
Экипажу атомного ледокола "Ямал" удалось сделать редкие снимки, на которых семья белых медведей ведет себя очень трогательно, сообщает Zakon.kz.
В районе северного подхода к морскому каналу Обской губы косолапые полчаса позировали морякам. Информацию об этом интересном случае и фотографии мишек разместило ФГУП "Атомфлот" в своем официальном Telegram-канале.
Фото: Telegram/Атомфлот
Фото: Telegram/Атомфлот
Фото: Telegram/Атомфлот
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