Толпа жестоко расправилась и сожгла женщину после слухов о похищении детей в Нигерии

В нигерийском штате Кадуна разъяренная толпа убила и сожгла женщину, заподозрив ее в попытке похищения детей, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Trust, женщина направлялась на исламские занятия, когда ее без доказательств обвинили в преступлении. Прибывшие полицейские спасли ее от расправы и доставили в участок.

Однако позже сотни местных жителей окружили отделение полиции, прорвались внутрь и силой вывели женщину из-под стражи. После этого толпа убила ее и подожгла тело.

В полиции заявили, что обвинения в адрес погибшей были вымышленными. Несколько участников самосуда уже задержаны, продолжается поиск других подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Европе с обираются ввести уголовную ответственность для детей.