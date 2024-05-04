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Более 2300 человек в эвакопунктах ЗКО: с пострадавшими работают медики

пострадавшие во время паводков, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:45 Фото: скриншот видео
В Западно-Казахстанской области в пунктах временного размещения находятся 2345 человек, из них 1017 детей, сообщает Zаkon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что пострадавшим от паводков уральцам помогают сотрудники Центра медицины катастроф. В период действия по области ЧС местного масштаба природного характера первую медицинскую помощь получили более двухсот местных жителей.


Ранее пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала гидрологический прогноз, согласно которому с 5 по 7 мая подтопления возможны в Алматинской и Павлодарской областях. Кроме того, синоптики выпустили штормовое предупреждение на 5 мая. Они прогнозируют заморозки, туман и грозы на большей части Казахстана.

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Елена Беляева
МЧС РК Западно-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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