Более 2300 человек в эвакопунктах ЗКО: с пострадавшими работают медики

В Западно-Казахстанской области в пунктах временного размещения находятся 2345 человек, из них 1017 детей, сообщает Zаkon.kz.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что пострадавшим от паводков уральцам помогают сотрудники Центра медицины катастроф. В период действия по области ЧС местного масштаба природного характера первую медицинскую помощь получили более двухсот местных жителей.





Ранее пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала гидрологический прогноз, согласно которому с 5 по 7 мая подтопления возможны в Алматинской и Павлодарской областях. Кроме того, синоптики выпустили штормовое предупреждение на 5 мая. Они прогнозируют заморозки, туман и грозы на большей части Казахстана.