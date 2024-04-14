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Конфликт между Ираном и Израилем: что об этом думают в "Большой семерке"

Конфликт между Ираном и Израилем: что об этом думают в &quot;Большой семерке&quot; (G7), фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 02:50 Фото: freepik
Лидеры стран G7 подготовили совместное заявление, в котором выразили поддержку Израилю и потребовали прекращения атак со стороны Ирана, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте Белого дома, представители "Большой семерки" привержены безопасности. По их мнению, Иран своими действиями еще больше приблизился к дестабилизации региона и рискует спровоцировать неконтролируемую эскалацию. Этого следует избегать.

"Мы продолжим работать над стабилизацией ситуации и недопущением дальнейшей эскалации. Мы требуем, чтобы Иран и его приспешники прекратили свои атаки, иначе мы готовы принять меры в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы", – говорится в заявлении.

Лидеры G7 намерены укрепить сотрудничество, чтобы положить конец кризису в секторе Газа, в том числе работая над прекращением огня и освобождением заложников ХАМАС, а также оказывать гуманитарную помощь жителям Палестины.

В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Ранее сообщалось, что беспрецедентная волна ударов была нанесена в ночь на 14 апреля Ираном по Израилю. Почти все из них ЦАХАЛ совместно с союзниками отразили. Иран заявил, что ночные нападения были ответом на смертельный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) в начале этого месяца.

МИД РК призвал Иран и Израиль решить конфликт мирным путем.

Полная хронология начала конфликта по ссылке.

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