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В Ираке прогремел взрыв на военной базе: есть пострадавшие

В Ираке произошел взрыв на военной базе, есть пострадавшие, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 05:34 Фото: wikipedia
По военной базе Кальсу, которая находится в 50 км к югу от Багдада и используется шиитами из "Аль-Хашд аш-Шааби", был нанесен авиаудар, сообщает Zakon.kz.

По предварительной информации, один человек погиб, восемь пострадали из-за взрыва.

Кто стоит за ударом, на данный момент неизвестно.

Израиль сообщает, что не имеет никакого отношения к сообщениям о взрывах в Ираке в пятницу вечером. Об этом сообщил CNN израильский чиновник.

Официальный представитель США также заявил, что никакой военной активности США в Ираке не было.

"США сегодня не наносили авиаударов по Ираку", — подчеркивается в заявлении Центрального командования США.

Кадры взрыва появились в соцсетях.


19 апреля Израиль нанес ракетный удар по объекту в Иране в ответ на атаку, произошедшую в ночь на 14 апреля. По данным агентства Fars, в Исфахане были слышны три взрыва, могли сработать силы ПВО на пролет беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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