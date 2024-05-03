В Токио умерла дизайнер свадебных платьев

Основательница Yumi Katsura NYC, которая привнесла японскую традицию в западную свадебную моду, скончалась в своем доме в Токио в возрасте 94 лет, сообщает Zakon.kz.

После окончания университета Юми Катсура отправилась во Францию, где изучала дизайн одежды и знакомилась с миром высокой моды. Карьеру в Японии начала в 1964 году, выпустив первую коллекцию свадебных платьев в западном стиле с яркими мотивами роз. Эти наряды стали известны во всем мире.

В 1999 году стала первой азиаткой, получившей членство в Национальной палате итальянской моды. С 2003 года ежегодно участвовала в Парижской неделе высокой моды. В 2010 году Американская ассоциация свадебных консультантов присвоила ей звание почетного члена, которым в данный момент обладают всего четыре человека в мире. В память о модельере в стране пройдет специальный модный показ, пишет издание Japan Today.

Фото: Instagram/yumikatsuranyc

В марте этого года Юми Катсура, находясь в инвалидной коляске, представила коллекцию, состоящую из более чем 70 моделей платьев. Креативный директор Yumi Katsura NYC Полетт Клегхорн попрощалась с основательницей марки и поделилась воспоминаниями о дизайнере.

"Она получала настоящее удовольствие от создания коллекций и подготовки показов. Она чувствовала, что это часть ее миссии, то, зачем она была здесь. Это была не просто работа для нее. Она чувствовала, что знакомит людей с японской культурой по всему миру. Это была ее миссия в жизни". Полетт Клегхорн

Фото: Instagram/yumikatsuranyc

12 апреля в возрасте 83 лет умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли.