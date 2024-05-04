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Джо Байден за четыре месяца оговорился на публике 148 раз

США, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 07:39 Фото: Instagram/potus
С начала 2024 года президент США Джо Байден, выступая на публике, оговорился 148 раз, сообщает Zakon.kz.

Такие данные приводит американский портал Daily Caller. Журналисты изучили официальные стенограммы речей Джо Байдена на сайте Белого дома. Оказалось, что сотрудники пресс-службы вносят правки в эти тексты, если президент США допустил оговорку.

Так, с 1 января по 24 апреля они исправили 118 заявлений, внеся как минимум 148 корректировок. Чаще всего они касаются конкретных цифр, дат, имен и названий. Иногда они вынуждены исправлять целые фразы.

Например, рассказывая в марте о своем американском плане спасения, Байден заявил, что "каждый американец голосовал против" него. Пресс-служба поправила на "каждый республиканец". Тогда же президент сказал, что "угроза демократии должна быть защищена" вместо "побеждена".

В апреле он заявил, что "мы поняли это неправильно". В стенограмме "мы" изменили на "они".

А недавно Байден и вовсе прочитал в телесуфлере техническое слово "пауза".

"Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза", – сказал он.

Собравшиеся, несмотря на неловкость, продолжили скандировать.

На днях в пресс-пуле Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден простудился.

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